Кыштымские хирурги осваивают современные методики проведения операций

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Медицина

Врач-хирург Константин Геннадьевич Глазков:

Новый метод не только интересен, главное - он помогает пациентам быстрее восстановиться после операции.

Фото из личного архива.

Лапароскопия позволяет проводить операции на внутренних органах через небольшие отверстия диаметром от пяти до пятнадцати миллиметров, а не через разрезы. Теперь этот метод, который применяется в основном только в мегаполисах, освоили и кыштымские хирурги. Наш город стал в Челябинской области первым среди городов своей категории, где с недавнего времени начали проводить операции с помощью специальной трубки – эндоскопа.

Сначала новую методику на базе специализированного учебного центра в Казани освоил хирург Александр Серёгин. Он работает в Кыштымской центральной городской больнице с 2013 года. Перед новогодними праздниками он удалил пациентке аппендикс, не оставив никакого шрама.

– Хирургические вмешательства эндоскопическим способом проводятся в более щадящем режиме, – сказал сайту «КР» Александр Серёгин. – Если после удаления аппендикса традиционным способом через разрез пациенту необходимо ещё шесть-семь дней провести в стационаре, то после лапароскопии его можно выписать домой уже на третьи сутки.

На позапрошлой неделе в Москве современную методику осваивал и старший коллега Серёгина Константин Глазков.

Подробный материал на эту тему – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».