Аншлаг на субботней диспансеризации. Такого бума врачи Кыштыма не ожидали
Автор: КР от Сегодня, 13:32 Категория: Медицина
Жители нашего города очень активно откликнулись на областную акцию «Единый день диспансеризации». Она прошла в минувшую субботу во многих медицинских учреждениях Челябинской области, в том числе и в Кыштымской центральной городской больнице.
Как сказала сайту «КР» заместитель главного врача по поликлинической работе Любовь Санникова, в этот раз 56 кыштымцев пришли в выходной день в поликлинику, чтобы за один день посетить терапевта, рентгенолога, врача ультразвуковой диагностики, кардиолога и других специалистов. Информация об этой акции появилась на сайте «Кыштымского рабочего» в пятницу. И оказалось, что это было поздновато, но не по вине редакции.
Так, интернет-пользователь Анжелла Куропалова (Коротовских) так прокомментировала эту новость: «Обидно до слёз. Почему нельзя предупредить заранее? Не все могут каждый день заходить в интернет. Надо как-то по-другому извещать людей».
Зато Марина Сучкова (Катрошенко) отметила, что прошла диспансеризацию быстро, всего за два часа, но главное – бесплатно. И не пришлось отпрашиваться с работы.
В больнице пообещали – если поступят коллективные заявки, они организуют субботнюю диспансеризацию снова. Однако в ноябре прошлого года, когда врачи специально для этого выходили на работу в субботние дни, и в газете «Кыштымский рабочий» об этом сообщалось заблаговременно, посещаемость была низкая – от 13 до 15 человек.
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