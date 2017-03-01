В Кыштыме закончились прививки для младенцев

Автор: КР от Вчера, 12:52 Категория: Медицина

В некоторых поликлиниках Челябинской области младенцам прекратили ставить прививки от коклюша, дифтерии и столбняка. Производитель этого препарата признал одну из его партий некачественной. На сайте уфимской фирмы, поставляющей вакцину АКДС в больницы Южного Урала, появилась следующая информация: выявлено отклонение в качестве коклюшного компонента по показателю «Специфическая безопасность».

Предварительные обследования препарата Росздравнадзором пока не выявили нарушений качества вакцины. Окончательные результаты испытаний будут оглашены в ближайшее время. Пока же министерство здравоохранения Челябинской области за счёт средств областного бюджета начало закуп моновакцины против полиомиелита и комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита.

Как сообщила сайту «КР» заместитель главного врача по детству Кыштымской центральной городской больницы Лидия Чайкина, угроза вакцинации детей некачественным препаратом наш город миновала. По той простой причине, что к нам эта партия не поступила. Впрочем, на данный момент в кыштымской поликлинике вообще отсутствует вакцина АКДС. Когда она появится, неизвестно.