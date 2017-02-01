В Кыштыме работники радиозавода собрали 80 тысяч рублей на лечение Саши Маркина из Тайгинки

Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: Медицина

Онкологическое заболевание позвоночника – эпендимому

у Саши Маркина из Тайгинки выявили в ноябре

Как сообщила сайту «КР» начальник бюро информации этого предприятия Юлия Гуськова, ещё в январе по просьбе Свердловского отделения Российского детского фонда заводчане начали сбор средств для 15-летнего екатеринбуржца Кирилла Павловских. С рождения ему поставлен диагноз ДЦП.

Но после опубликования 25 января в газете «Кыштымский рабочий» материала «Поставим ребёнка на ноги!» о двухлетнем мальчике из Тайгинки Саше Маркине, у которого онкологическое заболевание, работники радиозавода решили собрать деньги и на лечение маленького земляка.

И для жителя соседнего региона, и для кыштымца было собрано по 70 тысяч рублей. Ещё по десять тысяч им выделило руководство предприятия. В ближайшее время представители радиозавода свяжутся с мамой больного ребёнка Надеждой Александровной. После этого все собранные для Саши Маркина деньги будут переведены на её счёт.

– На прошлой неделе сделали повторно МРТ. Результаты показали, что часть опухоли ещё осталась, – сообщила сайту «КР» бабушка Саши Галина Владимировна. – Сейчас решается вопрос с федеральным центром нейрохирургии в Тюмени – возьмутся ли оперировать внука второй раз?

Мальчик прошёл три курса химиотерапии в отделении онкологии и гематологии Челябинской областной детской клинической больницы, где и сейчас находится вместе с мамой Надеждой Александровной. Он по-прежнему не чувствует ног. Теперь всё зависит от тюменских докторов.