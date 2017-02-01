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В Кыштыме сократилась смертность от кардиологических заболеваний, но возросла – от ВИЧ-инфекции и цирроза печени

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Медицина

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Заведующая первичным сосудистым отделением Елена Классен показывает его

главному врачу Владиславу Логинову и на тот момент его заму - Евгению Филимонову.

 

По данным Кыштымской центральной городской больницы, в прошлом году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 395 человек, тогда как в 2015-м – 437.

 

Как сказал сайту «КР» главный врач Владислав Логинов, в этом заслуга врачей городских поликлиник, которые проделали огромную профилактическую работу, в том числе в период диспансеризации, а также первичного сосудистого отделения. Оно открылось в Кыштыме в сентябре прошлого года. За неполные четыре месяца здесь пролечились уже более трёхсот пациентов из Кыштыма, Каслей, Верхнего Уфалея и Нязепетровска.

 

Тем не менее, численность населения Кыштымского городского округа сокращается. В прошлом году убыль населения составила 63 человека. В Кыштыме увеличилась смертность от ВИЧ-инфекции и цирроза печени. Так, в прошлом году от прогрессирующего вируса иммунодефицита умерло 18 человек – это на четыре больше, чем в 2015-м. Цирроз печени, который развивается на фоне злоупотребления алкоголем, унёс в 2016 году 48 жизней, в 2015-м – 37.

 

Подробное интервью с главным врачом Кыштымской центральной городской больницы Владиславом Логиновым читайте в субботнем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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