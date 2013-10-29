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В Кыштыме автохулиганов, не пропускающих «скорую», записать на видео не получится

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Медицина

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Каждый медицинский автомобиль должен в обязательном порядке оснащаться видеорегистраторами – это поможет в борьбе с хамами на дорогах. С таким мнением выступили представители Госдумы после недавнего инцидента на Камчатке. Напомним, тогда пациент скончался до прибытия «скорой», которой перегородила дорогу автоледи.

 

Как сообщила сайту «КР» старший фельдшер скорой помощи Марина Акимова, и в Кыштыме есть свои дорожные хулиганы. Врачи, спешащие на помощь к больным, регулярно сталкиваются с ними как на узких дорогах в частном секторе, так и во дворах многоквартирных домов, которые плотно заполнены припаркованными авто. К счастью, такие стычки не заканчивались летальными исходами.

 

Что касается видеорегистраторов, то ни в одной из восьми кыштымских «скорых» их нет. И это несмотря на то, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 388 автомобили скорой медицинской помощи должны быть оснащены таким оборудованием.

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Регистраторы - очень нужная для спецтранспорта вещь. В случае, если водитель на месте и не пропускает. А если авто просто припарковано и водителя на месте нет?
во дворах многоквартирных домов, которые плотно заполнены припаркованными авто
Давно пора навести хоть какой-то порядок с парковками во дворах. Например, на "нижнем" во дворе дома по адресу Чернышевского 4 не только проехать, иной раз пройти вдоль дома по тротуару бывает сложно - паркуются и на газонах, и на тротуарах, кому как в голову взбредет. Понятно, что многие дворы, особенно построенные в "старые добрые времена", просто не рассчитаны на такую "автонагрузку". Но хотя бы обозначить разрешенные места парковки можно, по крайней мере в особо "нагруженных" дворах. Тогда и на "неправильных" парковщиков воздействовать будет проще, да и парковщиков таких, думаю, будет меньше - правила большинство все-таки соблюдает, когда есть обозначения и разметка.
А если обозначений нет, то, как говорится, ни суда нет, ни стыда.
 
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