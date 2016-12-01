Скорая помощь Кыштыма отпраздновала 80-летие

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Медицина

Сотрудники и ветераны отделения скорой медицинской помощи принимали 21 декабря поздравления от коллег, руководителей центральной городской больницы и благодарных пациентов. Экстренная медицинская служба отметила 80 лет со дня своего создания.

Тёплые слова благодарности адресовала виновникам торжества глава округа Людмила Шеболаева. «Именно «неотложке», как ласково её называют в народе, многие обязаны своим рождением, добрым самочувствием, хорошим настроением, а нередко и жизнью», – сказала она, вручая почётные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм фельдшерам Антонине Полуяктовой и Светлане Фоминой. Благодарственные письма главы округа получили водители автомобилей скорой медицинской помощи Николай Фомин и Александр Сатонин.