Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Скорая помощь Кыштыма отпраздновала 80-летие

Скорая помощь Кыштыма отпраздновала 80-летие

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Сотрудники и ветераны отделения скорой медицинской помощи принимали 21 декабря поздравления от коллег, руководителей центральной городской больницы и благодарных пациентов. Экстренная медицинская служба отметила 80 лет со дня своего создания.

 

Тёплые слова благодарности адресовала виновникам торжества глава округа Людмила Шеболаева. «Именно «неотложке», как ласково её называют в народе, многие обязаны своим рождением, добрым самочувствием, хорошим настроением, а нередко и жизнью», – сказала она, вручая почётные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм фельдшерам Антонине Полуяктовой и Светлане Фоминой. Благодарственные письма главы округа получили водители автомобилей скорой медицинской помощи Николай Фомин и Александр Сатонин.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter