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В Челябинской области 400 человек заболели коронавирусом за день

Сегодня, 12:48 Категория: Медицина
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Об этом сообщил сегодня, 8 октября, сайт ИА «Первое областное».

 

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 400 положительных результатов, среди заболевших нет школьников.

 

Накануне из больниц выписали 285 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 85 тысяч 138 южноуральцев.

 

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

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Теги: Челябинская область ковид

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