В Челябинской области 400 человек заболели коронавирусом за день
Сегодня, 12:48 Категория: Медицина
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Об этом сообщил сегодня, 8 октября, сайт ИА «Первое областное».
За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 400 положительных результатов, среди заболевших нет школьников.
Накануне из больниц выписали 285 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 85 тысяч 138 южноуральцев.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.