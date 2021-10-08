В одном из закрытых городов Челябинской области введена обязательная вакцинация от ковида

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В Снежинске введена обязательная вакцинация от ковида для сотрудников нескольких отраслей. Постановление об этом в среду, 6 октября, подписала главный санитарный врач города Юлия Круглик.

Как сообщает сайт ИА «Первое областное», в постановлении говорится, что обязательной вакцинации по эпидпоказаниям подлежат сотрудники сферы образования и сферы обслуживания. В последнем случае речь идёт о тех, кто работает на объектах торговли, общественного питания, транспорта, а также в организациях, оказывающих гостиничные услуги и бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных. Привиться нужно и сотрудникам кинотеатров, концертных залов, библиотек, спортивных сооружений и фитнес-центров. При этом люди, которые имеют медотвод от прививки, могут не прививаться.

– В срок до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом. В срок до 1 декабря 2021 года – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом 60% от численного состава, – ставит задачу Юлия Круглик.

Лиц, не имеющих ни одной прививки от коронавируса на 1 ноября и не прошедших законченный курс вакцинации к 1 декабря, Юлия Круглик предписывает отстранять от работы.

Столь жёсткие меры вызваны сложной эпидобстановкой в закрытом городе. Показатели заболеваемости COVID-19 на территории Снежинского городского округа превышают среднеобластной показатель в 2,3 раза.