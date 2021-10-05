В Челябинской области ещё 395 человек заболели коронавирусом

Вчера, 11:53 Категория: Медицина

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Об этом сегодня, 6 октября, сообщил сайт ИА «Первое областное».

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 395 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 99 тысяч 882 человека.

На лечении остается 10 тысяч 456 пациентов. Накануне из больниц выписали 283 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 84 тысячи 566 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерло 4 тысячи 798 человек.