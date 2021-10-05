Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области ещё 395 человек заболели коронавирусом

Вчера, 11:53 Категория: Медицина
282
0

Об этом сегодня, 6 октября, сообщил сайт ИА «Первое областное».

 

 За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 395 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 99 тысяч 882 человека.

 

На лечении остается 10 тысяч 456 пациентов. Накануне из больниц выписали 283 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 84 тысячи 566 южноуральцев.

 

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерло 4 тысячи 798 человек.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область коронавирус

Похожие публикации:

В Челябинской области ужесточать ограничения из-за коронавируса не планируется

Заместитель губарнатора Челябинской области Ирина Гехт назвала число свободных коек в регионе для больных коронавирусом

Рекомендации по профилактике и лечению коронавируса – в инфографике от медработников Челябинской области

Более 70 жителей Кыштыма заболели коронавирусом с начала пандемии

В Челябинской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Комментарии:

Добавить