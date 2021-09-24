В Кыштыме первоклассники одной из школ города ушли на карантин из-за ОРВИ

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По предписанию Роспотребнадзора 753 класса в 119 школах Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ. Ещё 22 школы региона полностью ушли на временное дистанционное обучение.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако, в Кыштыме на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыт один из первых классов в средней школе № 13. На вынужденных «каникулах» первоклашки будут находиться по 28 сентября включительно.