Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме откроется центр ранней диагностики онкологических заболеваний

Сегодня, 11:01 Категория: Медицина
235
0

Новый порядок оказания помощи больным со злокачественными и некоторыми доброкачественными образованиями примут в Челябинской области с 1 января 2022 года.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, будет обновлена схема маршрутизации. Свои двери откроют несколько центров ранней диагностики онкологических заболеваний. Всего в области таких центров должно появиться 12, в том числе в Кыштыме.

 

Нововведения коснутся и определения тактики лечения. В консилиумах будут принимать участие медучреждения, где используют хирургические методы лечения рака, а также радиотерапию и лекарственную терапию. Кроме того, в консилиумах смогут участвовать федеральные центры с помощью телемедицинских технологий.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Челябинская область онкология диагностика

Похожие публикации:

В ближайшие дни в Челябинске откроют дополнительно четыре поликлиники для пациентов с коронавирусом

Врачам Челябинской области доплатят за выявление онкологических заболеваний

На Южном Урале обсуждают возможность открытия производства по выпуску препаратов для онкобольных

В Кыштыме появится центр амбулаторной онкологической помощи

В Кыштыме появится межрайонный онкологический центр

Комментарии:

Добавить