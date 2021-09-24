В Кыштыме откроется центр ранней диагностики онкологических заболеваний

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Новый порядок оказания помощи больным со злокачественными и некоторыми доброкачественными образованиями примут в Челябинской области с 1 января 2022 года.



По данным министерства здравоохранения Челябинской области, будет обновлена схема маршрутизации. Свои двери откроют несколько центров ранней диагностики онкологических заболеваний. Всего в области таких центров должно появиться 12, в том числе в Кыштыме.

Нововведения коснутся и определения тактики лечения. В консилиумах будут принимать участие медучреждения, где используют хирургические методы лечения рака, а также радиотерапию и лекарственную терапию. Кроме того, в консилиумах смогут участвовать федеральные центры с помощью телемедицинских технологий.