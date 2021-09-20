В Кыштымском городском округе резко сбавились темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции

Сегодня, 16:04 Категория: Медицина

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А между тем, в целом по стране вновь наблюдается рост заболеваемости ковидом. Эксперты уже говорят об очередной, четвёртой, волне пандемии. И на сей раз подъём заболеваемости осложняется ещё и приближением сезонного гриппа.

В Кыштыме сделать прививку от коронавируса по-прежнему можно в прививочных кабинетах городской поликлиники № 1 – в кабинете 301 и 208. По будням они открыты с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов. Без проблем и очередей пройти вакцинацию можно также в поликлинике № 2 на Нижнем Кыштыме, в медпункте микрорайона Каолиновый. Более того, в круглосуточном режиме работает приёмное отделение городской больницы имени А. П. Силаева – и здесь всё оборудовано так, что поставить прививку от «короны» можно в любое время дня и ночи.

Пунктов вакцинации для нашего небольшого городка предостаточно, вакцина – в избытке. Теперь медицинские работники, на которых спущен план по вакцинации в 80% взрослого населения, пытаются делать всё возможное и невозможное, чтобы осилить пока столь неподъёмную для них планку.

– Поквартирные и подомовые обходы пожилых людей, которые находятся в группе риска, результата не дают, – сокрушается главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Старики встречают фельдшеров руганью и недовольными репликами в духе: «Сын сказал мне прививку не ставить, идите отсюда!» Зато потом, когда бабушка или дедушка с запущенной стадией болезни доставляются в нашу ковидную базу в тяжёлом состоянии, те же сыновья и внуки начинают обвинять во всём врачей, что это мы недоглядели и не можем вылечить пациента. Спрашивается, а где же раньше были все эти «заботливые» дети? Почему отговорили пожилого человека от вакцинации, которая реально могла помочь перенести заболевание в лёгкой форме в случае заражения. На сегодняшний день, 22 сентября, у нас 18 кыштымцев находятся в инфекционном отделении, ещё 413 лечатся от ковида амбулаторно. Из всего количества заболевших только один или два человека были привиты от COVID-19, и их состояние не вызывает у нас никаких опасений.

Почти две недели назад число привитых граждан в Кыштымском городском округе составляло 14 700. Прошло немало времени, а цифра так и застыла почти на той же самой отметке. В единый день голосования, к примеру, 19 сентября, медработники проводили прививочную кампанию на трёх самых оживлённых участках – в ДК «Победа», ДК металлургов и в Народном доме. На всех трёх избирательных участках в день выборов прививку от ковида сделали всего …13 человек.