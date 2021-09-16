Предложения челябинских врачей войдут в народную программу

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Главврач «Коммунарки» Денис Проценко встретился с руководителями медучреждений региона в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Стандарты оказания первичной медицинской помощи обсудили министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов, начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, и.о. ректора Южно-Уральского медуниверситета Андрей Важенин, главные врачи детской поликлиники №8 города Челябинска Антон Рыжий и челябинской клинической больницы №6 Владимир Самохвалов, а также главный врач областной больницы Дмитрий Альман и член родительского комитета при детской поликлинике №8 Михаил Бабайлов.

По словам Дениса Проценко, проблемы первичного звена здравоохранения стоят на первом месте во всех регионах, куда он приезжал и встречался с медиками. Притом, что возможности построить учреждения первичной помощи есть, другое дело, что в них некому работать и зачастую они стоят пустые.

– Если говорить о специализированных центрах, то они реально стали доступны. А проблема первичной помощи, особенно в отдалённых районах – это основная проблема. И страна настолько разнообразна, что, видимо, одно универсальное решение мы не найдём. В каждом отдалённом пункте больницу тоже не построим, а если построим, то не сможем обеспечить её потоком пациентов и содержать её. Поэтому использование, к примеру, автопоездов, которые есть в разных регионах, тоже может быть решением. Но, уверен, первичку мы не поднимем, если не изменим образование, – сказал Денис Проценко и предложил изменить систему квотирования мест в региональных медвузах.

– Это поможет «поднять» первичное звено здравоохранения, так как увеличение квот ликвидирует недостаток специалистов, в том числе, в ФАПах в отдаленных территориях, – подчеркнул Денис Проценко.

Антон Рыжий отметил, что работать с первичным звеном нужно исходя из особенностей той или иной территории. Что касается кадрового вопроса в первичном звене, Антон Рыжий отметил, что существует механизм целевого обучения. Но в настоящее время нет даже списка целевиков, не говоря о том, чтобы выпускники реально возвращались для отработки. Антон Рыжий предложил начать с создания реестра целевиков.

Для решения кадровых вопросов в сфере здравоохранения, по мнению Андрея Важенина, необходима материальная поддержка молодых учёных и преподавателей медицинских вузов.

Во время выступлений своих коллег Денис Проценко периодически делал пометки на бумаге. Как он отметил позже, он записывал понравившиеся идеи и предложения, чтобы в дальнейшем обсудить возможность их включения в Народную программу «Единой России».

После официальной части Денис Проценко и другие участники круглого стола флэшмоб «Как я вижу идеального врача будущего». В ходе акции студенты медуниверситета развернули плакаты и фотографии. Все они были посвящены тем, кто сейчас на ковидной передовой.