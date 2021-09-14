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Кыштым – в лидерах по вакцинации от новой коронавирусной инфекции

Вчера, 14:23 Категория: Медицина
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В Челябинской области назвали города, лидирующие по темпам вакцинации взрослого населения от новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, названы и аутсайдеры – территории, где уровень вакцинации не достиг даже 30 процентов.

 

В настоящий момент в отстающих – Златоуст, Троицк и Еманжелинск. Лидерами являются Кыштым, Магнитогорск и Верхнеуральский район.

 

По данным Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день в нашем городе прививку от ковида сделали 14 700 человек. Однако уровень заболеваемости по-прежнему остаётся достаточно высоким. На сегодняшнее утро в инфекционном отделении горбольницы на лечении находилось 36 пациентов, 13 из них – кыштымцы. Ещё 425 жителей округа лечатся от COVID-19 дома.

 

По наблюдениям медиков, среди заболевших практически нет вакцинированных. Их доля в общей численности заболевших не превышает одного-двух процентов.

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов усилить разъяснительную работу с людьми о преимуществах прививки от коронавируса.

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Теги: Кыштым Челябинская область губернатор коронавирус вакцинация

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