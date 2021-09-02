Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

По решению губернатора Алексея Текслера все вакцинированные студенты на территории Челябинской области получат бесплатную трёхмесячную подписку СберПрайм

Сегодня, 16:26 Категория: Медицина
286
0

 Акция стартовала с 1 сентября. В ней принимают участие крупнейшие вузы, расположенные в Челябинской области. Вакцинированные студенты получат доступ к цифровым сервисам по подписке СберПрайм, в том числе и те молодые люди, которые привились ранее.

 

– Все студенты Челябинской области, вне зависимости от формы обучения, при вакцинировании будут получать промокод от СберПрайма. Я думаю, что это будет своего рода мотивацией для принятия решения поставить прививку от коронавируса. Друзья, приглашаю всех вакцинироваться, – сказал Алексей Текслер. 

 

 – Сбер поддерживает инициативу правительства Челябинской области по вакцинации жителей региона и особенно молодых людей. Студенты – главный двигатель прогресса, поэтому необходимо, чтобы они тоже осознавали, как важно вовремя прививаться, защищать себя и близких от ковида. А в качестве дополнительного  стимула мы предоставляем привившимся студентам промокоды на сервисы экосистемы. Добавлю, что Сбер не просто на словах поддерживает вакцинацию - мы предоставляем возможность нашим сотрудникам поставить прививку, и многие уже воспользовались шансом защититься от тяжёлых форм коронавируса. На сегодня у нас привито больше 82% работников, и такая высокая доля вакцинированных уже дает эффект - заболеваемость в коллективе снизилась и ни у одного привитого сотрудника не диагностировали ковид в тяжелой форме, – отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

 

До конца года студенты, поставившие прививку, на выходе из пункта будут получать промокоды, активация которых откроет бесплатный доступ к цифровым сервисам по подписке на три месяца Сберпрайм: просмотру фильмов и сериалов на Okko, более 45 млн музыкальным трекам и подкастам без рекламы на Сберзвуке, доставке продуктов на дом, облачному хранилищу файлов на Сбердиске, а также поможет сэкономить при услугах заказа такси «Ситимобил» и при использовании других полезных цифровых сервисов.

 

Студенты, поставившие прививку на других площадках, например, в поликлиниках или ТРК, смогут получить промокод на площадке вузов в день проведения вакцинации у сотрудников Сбера или образовательной организации.

 

Дополнительно студентам, поставившим прививку, при заказе от 1000 рублей в СберМегаМаркете будет предоставлен промокод на 500 рублей, которые они могут использовать для покупок товаров в СберМегаМаркете.

 

Студенты, не имеющие карты Сбера, могут обратиться за ее получением в ближайшее отделение банка. Карты выдаются бесплатно. Сейчас с вузами Челябинской области прорабатываются дистанционные способы выдачи промокодов через личный кабинет студента.

Поделиться публикацией

Теги: губернатор Алексей Текслер студенты вакцинация

Похожие публикации:

В вузах Челябинской области возобновят очное обучение. Студенты и преподаватели будут находиться в аудиториях в масках

В Челябинской области введена новая мера поддержки учителей – выплаты по 50 тысяч рублей

В Челябинской области вводится запрет на массовые мероприятия, школьники и студенты переходят на дистанционное обучение

Поздравление губернатора Алексея Текслера с Днём российского студенчества

В Челябинской области предпринимается новая попытка решить проблему дефицита врачей

Комментарии:

Добавить