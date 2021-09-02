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В Кыштыме появились томографы нового поколения

Сегодня, 14:44 Категория: Медицина
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Современный медицинский центр разместился на базе диагностического корпуса городской больницы имени А. П. Силаева на условиях государственно-частного партнёрства.

 

Пройти обследование на сверхточных магнитно-резонансном и мультиспиральном компьютерном томографах теперь можно не выезжая за пределы нашего города.

 

Современные немецкие томографы нового поколения помогают на ранней стадии выявить опухоли – от доброкачественных до метастазов, а также воспалительные процессы – как острые, так и хронические, системные заболевания, невидимые невооружённым глазом травмы, патологии сосудов и различные аномалии. Новые томографы обладают «острым зрением», видят организм насквозь и способны дать сверхчёткую картинку. Время обследования при этом сократилось, а безопасность и точность диагностики значительно повысилась.

 

Современное немецкое оборудование нового поколения поступило на вооружение опытных специалистов клиники со стажем работы не менее пяти лет.

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Теги: Кыштым больница томография

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