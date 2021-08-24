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В Кыштыме заработала новая прямая линия для записи на вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 10:41 Категория: Медицина
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В кыштымской городской больнице открылась новая прямая линия для записи на вакцинацию. Это своего рода «семейная телефонная линия», на которую могут позвонить родственники, близкие, просто неравнодушные люди и записать на вакцинацию пожилых маломобильных и немобильных граждан.

               

Если человек способен сам дойти до ближайшего пункта вакцинации, по телефону расскажут, в какое время и в какой день это лучше всего сделать.

 

К маломобильным и немобильным жителям округа медицинские бригады будут выезжать на дом в заранее согласованное время. Для этого достаточно сообщить адрес и время, наиболее удобное для вакцинации.

 

Номер телефонной линии 8-982-338-96-60. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

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Теги: Кыштым прямая линия больница вакцинация коронавирус запись на прививку

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