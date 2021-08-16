На одном из градообразующих предприятий Кыштыма уровень коллективного иммунитета достиг почти ста процентов

Вчера, 15:54 Категория: Медицина

904

0

С недосягаемым пока отрывом от других предприятий и организаций Кыштымского городского округа план по вакцинации своих сотрудников выполнил и перевыполнил радиозавод.

По данным Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева, на этом предприятии от новой коронавирусной инфекции привита почти одна тысяча сотрудников – это 94 процента! Таких показателей нет больше ни в одном коллективе.

Как сказал сегодня сайту «КР» главный врач городской больницы Игорь Усков, на амбулаторном лечении от коронавируса находится 274 жителя нашего округа. И среди них нет ни одного работника радиозавода.

В аутсайдерах по вакцинации – педагогические работники (несмотря на то, что новый учебный год совсем не за горами) и работники сферы обслуживания, которые как раз-таки по долгу своей работы ежедневно контактируют с огромным количеством людей, в том числе и гостями нашего города.

– Что касается педагогов, то нас, медицинских работников, приглашают в образовательные организации не для проведения вакцинации, а для чтения лекций о её необходимости, – говорит Игорь Геннадьевич. – Совсем небольшой процент учителей позаботились о своём здоровье и безопасности учеников и сделали прививки. Не лучше обстоят дела и в сфере торговли и обслуживания. Как не было особо среди вакцинированных граждан продавцов, индивидуальных предпринимателей, так и нет. Мы создали максимальную доступность для вакцинации. Работают мобильные бригады, любой житель города может без очереди прийти в будние дни с 13 до 17 часов в поликлинику № 2 на Нижнем Кыштыме. С понедельника, 23 августа, откроется стационарный пункт вакцинации в медпункте на Каолиновом, открыты прививочные кабинеты городской поликлиники № 1. Дефицита вакцины также нет. У нас в запасе полторы тысячи доз «Спутника Лайт» и столько же – «Спутника V». Заботьтесь о своём здоровье и здоровье близких людей, прививайтесь! В сентябре ожидается очередной подъём заболеваемости. Чего мы ждём? Очередных смертей?