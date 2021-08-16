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Кыштымцы могут сдать развёрнутый тест на антитела к новой коронавирусной инфекции

Вчера, 11:51 Категория: Медицина
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Если вы переболели ковидом или подозреваете, что перенесли эту инфекцию бессимптомно, контактировали с больным или поставили прививку от «новомодной бяки» три-шесть месяцев назад и беспокоитесь о том, есть ли у вас достаточное количество антител, чтобы противостоять опасной болезни, – знайте, что в Кыштыме сдать развёрнутый тест на антитела можно.

                                

Такой анализ делают в Инвитро, медцентрах «Здоровье», «Меда» (для Инвитро), диагностическом центре «Хеликс». Стоимость вполне доступна. Самый недорогой анализ – в первых трёх организациях. Если вы уже переболели, анализ на антитела обойдётся вам в 900 рублей. Если вакцинировались или контактировали с больным – уложитесь в 1190 рублей.

 

Есть возможность осуществить забор крови из вены на анализ прямо на рабочем месте или дома. За это придётся доплатить 300 рублей. Если у вас коллективная заявка, то можете получить скидку 5 %.

 

Чтобы анализ был «чистым» и данные неискажёнными, есть требования к исследуемым: не принимать пищу в течение 2-3 часов до сбора крови, можно выпить чай или негазированную воду. Также, хотя бы за тридцать минут до процедуры, следует воздержаться от курения. Результаты, как обещают лаборатории, будут известны в течение двух-трёх суток.

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Теги: Кыштым коронавирус антитела анализ

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