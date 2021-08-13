В Кыштыме продолжает работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Вчера, 09:40 Категория: Медицина

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График работы мобильной бригады по вакцинации от коронавирусной инфекции на эту неделю:



– 17 августа (вторник) с 10 до 13 часов около ДК металлургов



– 18 августа (среда) с 10 до 13 часов около ТК «Радуга»



– 19 августа (четверг) с 10 до 13 часов в центре города



– 21 и 22 августа (суббота и воскресенье) с 10 до 14 часов около ТК «Радуга»



Вакцинация проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» и вакциной «Спутник V» (в мобильном пункте прививают первым компонентом данной вакцины). Вакцинация проводится только взрослому населению – то есть лицам старше 18 лет!



При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.