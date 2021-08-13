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В посёлке Тайгинка Кыштымского городского округа открылся аптечный пункт

16-08-2021, 14:01 Категория: Медицина
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Об этом сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа.

                     

Теперь жители, не выезжая из посёлка в город, могут приобрести лекарства первой необходимости или заказать необходимый препарат фармацевту. 

 

Открытие аптечного пункта – это одно из обращений тайгинцев главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой. В течение нескольких лет жителям приходилось ездить за лекарствами в Кыштым, особенно сложно приобрести медикаменты было пенсионерам.

 

– Было много просьб от ветеранов и молодых мамочек. Для того, чтобы купить даже самое необходимое приходилось садиться в маршрутку и ехать в город,– рассказывает староста посёлка Галина Стрижова.

 

Сейчас вопрос решён положительно. В помещении аптечного пункта, который разместился в здании врачебной амбулатории посёлка, сделан хороший ремонт. Благодаря договору о социальном партнёрстве между администрацией округа и АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» закуплены мебель и необходимое оборудование.

 

Напомним, перед новым годом начали работу аптечные пункты в посёлках Увильды, Слюдорудник и Северный. Для того, чтобы открытие состоялось и в Тайгинке, потребовалось немного больше времени, поскольку в рамках действующих нормативных актов открытие аптечного пункта на базе поликлиники не предусмотрено. Необходимо было внести ряд изменений в законодательную базу.

 

– Решение было принято и после внесения необходимых изменений в постановление правительства появилась реальная возможность открыть аптечный пункт. Городская больница вносила изменения в название медицинского учреждения в посёлке, был подготовлен пакет документов для получения лицензии. Наконец-то это всё состоялось и аптечный пункт, как и обещали людям, мы открыли,– отметила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

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Теги: Кыштым Тайгинка аптека Людмила Шеболаева лекарства

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