Кыштым получил рекордное количество вакцины от новой коронавирусной инфекции

Вчера, 12:39 Категория: Медицина

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Со дня на день в наш город будет доставлена очередная крупная партия однокомпанентной вакцины «Спутник Лайт» в количестве одной тысячи доз. Кроме того, в Кыштым уже поступило и полторы тысячи «Спутника V».

Вакцинация от ковида в нашем городе продолжается, причём нарастающими темпами.

По данным Кыштымской центральной городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день привито уже 10 800 жителей округа.

В предстоящие выходные, 14 и 15 августа, сделать прививку можно в мобильном пункте вакцинации Он разместится возле торгового комплекса «Радуга». Часы работы – с 10 до 14 часов. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.