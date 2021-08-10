В Кыштымском городском округе третья волна коронавируса в самом разгаре

Вчера, 11:42 Категория: Медицина

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– Это действительно так, – подтвердил сегодня «Кыштымскому рабочему» главный врач городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков. – На сегодняшний день из 45 пациентов госпитальной базы более половины – жители нашего города. Ещё 220 кыштымцев находятся на амбулаторном лечении. Эти цифры сопоставимы с показателями ноября 2020 года, когда бушевала вторая волна коронавируса.

При этом, как отмечают медицинские работники, карантинные мероприятия в основе своей не поддерживаются – большинство людей ходят по магазинам и ездят в общественном транспорте без средств защиты органов дыхания, а о соблюдении социальной дистанции и вовсе говорить не приходится.

Что касается вакцинации, её игнорируют работники сферы обслуживания – как раз те, кто имеет больше всего контактов с другими людьми. Прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации по-прежнему обходят стороной работники торговли, предприниматели, мало среди вакцинированных и педагогов.