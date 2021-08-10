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В Челябинской области назвали муниципалитеты, оказавшиеся в аутсайдерах по вакцинации от коронавируса

Сегодня, 14:08 Категория: Медицина
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Кыштымский городской округ в этот список не попал – по данным городской больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день прививку от ковида сделали уже почти десять тысяч жителей нашего округа.

     

Всего, по данным на 10 августа, в Челябинской области от COVID-19 привито 682 680 человек, что составляет 43% от подлежащих вакцинации жителей. Каждый день первым компонентом прививаются около пяти тысяч человек, около шести тысяч ставят второй компонент. Такие данные привела сегодня на брифинге с журналистами первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

 

– Аутсайдеры с точки зрения вакцинации – Златоуст, Миасс, Копейск, Троицк, Красноармейский район, – сказала Ирина Альфредовна. – Это территории, которые не укладываются в тот режим, который мы разрабатывали индивидуально для всех территорий, чтобы достичь коллективного иммунитета.

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Теги: Челябинская область коронавирус прививки Ирина Гехт вакцинация

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