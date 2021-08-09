В Кыштыме за выходные прививку от коронавируса сделали 169 человек

Вчера, 14:08 Категория: Медицина

423

0

В Кыштыме минувшие выходные выдались рекордными по количеству желающих пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

В субботу и воскресенье мобильный пункт посетили в общей сложности 169 человек. Кыштымцам ставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», а также «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

В ближайшие дни в наш город будет доставлено ещё полторы тысячи доз «Спутника V».

По данным Кыштымской центральной больницы имени А. П. Силаева, на сегодняшний день вакцинацию от ковида прошли уже 9 897 жителей нашего города.