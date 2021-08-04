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В Кыштыме среди тех, кто проходит лечение от коронавируса, привитых нет

Сегодня, 12:41 Категория: Медицина
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Об этом сегодня, 4 августа, сайту «КР» сказал главный врач Кыштымской центральной горбольницы Игорь Усков.

 

На сегодняшнее утро в инфекционном отделении горбольницы находился 21 житель нашего города (ещё совсем недавно таких пациентов можно было по пальцам пересчитать). Ещё 173 кыштымца лечатся от коронавируса амбулаторно.

 

– Среди заразившихся нет ни одного, кто прошёл полный курс вакцинации, – подчеркнул Игорь Геннадьевич. – Мы настоятельно рекомендуем прививаться от коронавируса, чтобы, наконец, победить пандемию. У нас есть и двухкомпонентная вакцина «Спутник V», и теперь уже и «Спутник Лайт». Последним, кстати, можно пройти ревакцинацию, если с момента прививки уже прошло полгода и более, или поставить её в качестве первого и единственного компонента.

 

В предстоящие выходные, 7 и 8 августа, возле ТК «Радуга» с 10 до 14 часов будет работать мобильный пункт вакцинации. Приглашаются все желающие на первую прививку от коронавируса и на ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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Теги: Кыштым коронавирус лечение вакцинация

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