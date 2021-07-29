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В Кыштыме прививку от ковида сделали уже более девяти тысяч человек

Вчера, 13:03 Категория: Медицина
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В минувшие выходные мобильный пункт вакцинации, расположившийся возле торгового комплекса «Радуга», посетили около 70 человек. Всего количество вакцинированных в нашем городе уже преодолело планку в девять тысяч.

 

На сегодняшний день вакцинация – единственный путь справиться с пандемией и вернуться к обычной жизни без ограничений. А пока ситуация с COVID-19 продолжает оставаться напряжённой. В Кыштыме, например, в инфекционном отделении находятся восемь жителей нашего города. Ещё 145 кыштымцев лечатся от коронавируса амбулаторно.

 

В последнее время вирус всё чаще укладывает на больничные койки молодых трудоспособных людей. Очаги заболевания , как правило, семейные.

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Теги: Кыштым вакцинация ковид

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