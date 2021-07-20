Челябинскую область штамм коронавируса «Дельта» тоже не обошёл стороной

Вчера, 13:46 Категория: Медицина

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Об этом сегодня во время брифинга рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Наиболее агрессивным и высоко заразным является штамм «Дельта», при котором болезнь даже при небольшом проценте поражения лёгких проходит тяжело.

– Среднесуточный показатель прироста – 8,4 случая, а на прошлой неделе – 7,7. Рост идёт, – говорит Ирина Гехт. – При этом ситуация контролируемая: прирост от недели к неделе не больше нескольких процентов, взрывного роста нет. Госпитализируем всех по показаниям. Бесплатные лекарства есть в полном объеме, пациенты их получают. С КТ-исследованиями перебоев нет. За сутки проведено 863 исследования.

В целом сейчас у 44% заболевших коронавирусом болезнь протекает в форме ОРВИ; 22,5% – бессимптомные носители, в основном это молодёжь и дети. Остальное – ковидные пневмонии.

Роспотребнадзор фиксирует присутствие в регионе нескольких штаммов коронавируса, среди них есть и наиболее опасный штамм «Дельта».

– Он сейчас по всей России активен, он агрессивен и контагиозен. Мы видим случаи заражения от бессимптомных носителей, чего практически не было ранее, – отметила Ирина Гехт. – За последнюю неделю выявлено 496 случаев ковидных пневмоний.

При этом вице-губернатор констатировала, что в целом дети и молодёжь стали болеть коронавирусом чаще, чем во время прошлой волны, и именно они, по прогнозам эпидемиологов, будут основной категорией носителей и заболевших к осени, когда начнется рост сезонных заболеваний.