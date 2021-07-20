Ирина Гехт: Заражение корнавирусом при самой вакцинации невозможно

Вчера, 13:26 Категория: Медицина

303

0

Об этом первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала журналистам сегодня, 21 июля, во время очередного брифинга по видеосвязи на тему новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Челябинскую область в общей сложности поступило 686360 доз вакцины – это 42,5 процента от всей потребности региона.

– Мы достаточно хорошо идём по проценту использования вакцины, но поставок не хватает для сохранения темпа вакцинации на уровне 18 тысяч в сутки. Так, в последнюю неделю это было 4,5 тысячи в сутки из-за недостаточного количества вакцины. На этой неделе получили крупную партию. Запись через портал госуслуг на две недели уже закончена. Надеемся, что в ближайшее время мы нарастим темп вакцинации за счёт крупных партий вакцины, – говорит Ирина Гехт. – Мы обратились в минздрав России, чтобы нам разово поставили 100 тысяч доз для обеспечения высокого уровня вакцинации, и затем регулярно поставлять по 70-90 тысяч доз.

По словам Гехт, на Южном Урале заболели после вакцинации 578 человек, это 0,1% от вакцинированных. Была заболеваемость как после первой, так и после второй прививки. Очень важно беречь себя, даже после вакцинации первой дозой. Иммунитет формируется только на 42-й день после первой прививки. При этом, как отметила Ирина Альфредовна, заражение при самой вакцинации невозможно. Болеют вакцинированные люди легко. В кислородной поддержке они не нуждаются даже при большом проценте поражения лёгких, в отличие от тех заболевших, кто не привит.