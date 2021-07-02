В Челябинской области вчера был установлен рекорд по вакцинации от коронавируса

Сегодня, 11:40 Категория: Медицина

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В Челябинской области продолжает набирать обороты вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По её словам, первым компонентом вакцины от ковида привит уже 444 тысячи 861 житель региона, полностью прошли вакцинацию более 325 тысяч южноуральцев.

К слову, в Кыштыме прививку от коварной болезни сделали уже около шести тысяч человек.

– Вчера был установлен рекорд по вакцинации в Челябинской области, – отметила Ирина Гехт. – За один день вакцинацию первым компонентом прошли 13 тысяч 287 южноуральцев, вторым компонентом – 3 тысячи 437.

При этом Ирина Альфредовна напомнила, что вакцинация – это единственный способ победить пандемию и разорвать цепочки передачи вируса, ведь пока вирус активно распространяется, он продолжает мутировать, что усложняет и его диагностику, и лечение болезни.