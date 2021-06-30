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В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

Вчера, 10:59 Категория: Медицина
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Партия в 9600 доз «Гам-КОВИД-Вак» после разгрузки с «Областного аптечного склада» специальным транспортом направляется в больницы по всему региону.

 

В регион поступило уже 484 530 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Челябинской области в регулярном режиме направляет заявки на новые партии препарата. Очередная поставка вакцины ожидается на следующей неделе.

 

Челябинская область успешно справляется с темпами вакцинации по четко отработанным схемам, медицинские учреждения готовы к приему дополнительных партий вакцины, которые практически еженедельно направляют в наш регион.

 

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов, привлечено к приведению вакцинации более 400 медработников. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

 

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

 

На сегодняшний день в Челябинской области вакцинированы одним компонентом 420 461 человек, из которых 317 970 поставили оба компонента и завершили вакцинацию.

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Теги: челябинская область коронавирус вакцинация

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