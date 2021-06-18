Челябинская область готова оперативно развернуть новые госпитальные базы под ковид

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Челябинская область готова оперативно открывать новые госпитальные базы для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт и призвала южноуральцев не дожидаться локдауна в регионе, а прививаться уже сейчас.

– Ситуация по коронавирусной инфекции стабильна, небольшой рост показателей фиксируется в некоторых муниципалитетах. Мы должны быть готовы заранее к любому развитию ситуации, – сообщается в пресс-службе минздрава Челябинской области.

В конце 2020 года в регионе работало 29 госпитальных баз для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 16 муниципальных образованиях. К весне их число сократилось до 13.

По словам Ирины Гехт, на сегодня в регионе действует 15 госпитальных баз. Областной инфекционный центр в Малой Сосновке загружен практически полностью. В Челябинске на днях закрылся под ковид роддом горбольницы №8. В ближайшее время он вновь начнет действовать как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, с ковидными больными работают больница Дробышева и Центр охраны материнства и детства (ЦОМиД) в Магнитогорске, горбольница №2 в Миассе, районная больница в Сатке, горбольницы в Аше, Троицке, Чебаркуле, районные больницы в Карталах и Еткуле.

В Кыштыме инфекционное отделение горбольницы по-прежнему функционирует в статусе госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, причём в наш город привозят также жителей Верхнего Уфалея, Каслей и Нязпетровска.

По данным горбольницы, в данный момент на лечении в инфекционном отделении находятся 34 пациента, семеро из них кыштымцы. В последнее время всё чаще на больничной койке оказываются жители Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

Специалисты отмечают, что изменилась возрастная структура заболевших. Если ранее большая часть переносчиков COVID-19 приходилась на лиц пожилого возраста, то сегодня – это люди трудоспособного возраста. Нередко в случае болезни они продолжают вести активный образ жизни: ходить на работу, отдыхать в общественных местах, что приводит к распространению заболевания.