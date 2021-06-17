В Кыштыме готовится к открытию современный диагностический центр

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При поддержке депутата Госдумы Владимира Бурматова Кыштымская городская больница имени А. П. Силаева получила современные аппараты МРТ и КТ, и совсем скоро жителям нашего города не придётся ездить в Челябинск, чтобы пройти такую диагностику.



Решение об открытии нового отделения диагностики на базе горбольницы было принято ещё весной на встрече, которую организовал Владимир Бурматов. Именно он привёл в Кыштым инвесторов, готовых за собственный счёт закупить дорогостоящее медицинское оборудование. С вопросом доступности современных методов диагностики к парламентарию неоднократно обращались жители Кыштыма. Многим было накладно и неудобно ездить в Челябинск для того, чтобы пройти компьютерную томографию или магнитно-резонансную терапию.

Уже этим летом очередной наказ жителей Кыштыма в адрес Бурматова будет выполнен. Ремонт отделения диагностики уже близится к завершению.



– Мы проверили как идёт ремонт блока помещений, где разместится новое отделение. Часть оборудования уже доставлена в Кыштым, ещё часть поступит в ближайшее время, – сказал во время одного из недавних визитов в наш город Владимир Владимирович. – Работы ведутся хорошими темпами, с соблюдением всех сроков и норм. Модернизация больницы – это сотни спасённых жизней, сохранённое здоровье кыштымцев и жителей близлежащих городов и сёл. И это не финал, положительные изменения потянут за собой дальнейшие шаги.

В новом отделении будут работать квалифицированные доктора из Челябинска. Каждый аппарат будет позволять проводить до 50-60 исследований в день. В дальнейшем врачи планируют перевести их в круглосуточный режим работы: будет возможность в любое время дня и ночи проводить исследования для экстренных пациентов.