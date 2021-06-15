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На Южном Урале большой процент вновь заражённых коронавирусом дают семейные очаги

Вчера, 14:36 Категория: Медицина
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Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

 

По её словам, новых штаммов вируса на Южном Урале не выявлено. Ситуацию в регионе ежедневно мониторит оперштаб. Если эпидемическая ситуация в области изменится, будут приняты решения в отношении проведения массовых мероприятий.

 

Чтобы вернутся к нормальной жизни, в Челябинской области необходимо провакцинировать около одного миллиона человек. Сейчас прививку поставили лишь треть жителей от этого числа.

 

Также Ирина Гехт подчеркнула, что молодёжь крайне пассивно относится к призывам поставить прививку. При этом они же зачастую являются разносчиками инфекции, так как пренебрегают масочным режимом и другими рекомендациями медиков. В итоге под угрозой оказываются их близкие. В настоящее время большой процент новых случаев заражения дают семейные очаги.

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Теги: Южный Урал вакцинация коронавирус Ирина Гехт

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