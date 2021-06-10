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В России с 1 июля стартует углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19

Сегодня, 12:22 Категория: Медицина
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По результатам медицинского обследования, при необходимости, будет назначено лечение и реабилитация тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией.

 

– По поручению президента с 1 июля 2021 года мы запускаем углублённую диспансеризацию граждан, перенёсших COVID-19, в ходе которой сможем оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, лёгких, почек, печени и других систем, – сообщила вчера, 11 июня, вице-премьер Татьяна Голикова.

 

По её словам, пациенты, у которых по итогам диспансеризации выявят какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение.

 

Такая диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом будут выявляться признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, он будет включать в себя семь исследований, в том числе развёрнутый анализ крови, спирографию (исследование функции внешнего дыхания), исследование наполнения крови кислородом и специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования (д-димер).

 

На втором этапе проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания (компьютерная томография лёгких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей).

 

Голикова обратила внимание регионов на необходимость подготовить свои медорганизации к проведению такой диспансеризации.

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Теги: Россия Татьяна Голикова коронавирус диспансеризация здоровье

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