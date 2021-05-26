Кыштымцы продолжают вакцинироваться от коронавируса

Сегодня, 12:57 Категория: Медицина

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Сегодня мобильный пункт вакцинации от коронавируса разместился в микрорайоне Дальней Дачи. Все желающие смогли сделать прививки без предварительной записи и очередей.

За три часа машину скорой помощи, которая и стала на время пунктом вакцинации, посетили более 20 человек. Здесь есть всё необходимое для прививки – и морозильная камера, где поддерживается температура минус 18 градусов, необходимая для хранения препарата «Спутник V», и грамотный медперсонал.

По наблюдениям медиков, основная масса обратившихся – люди пожилого возраста. Именно они наиболее трепетно относятся к своему здоровью и стараются защитить себя от новой коронавирусной инфекции.

Среди тех, кто пришёл сегодня на прививку – педагог с 40-летним стажем Флюра Фатыховна Чиркина. По её признанию, она не столько боится за себя, сколько за любимых детей и внуков.

– Я давно хотела привиться от коронавируса, но всё как-то времени не было, – говорит Флюра Фатыховна. – Сейчас, когда работают такие мобильные бригады, пройти вакцинацию стало очень просто! Хорошо, что выбрали такой формат работы! Очень удобно для людей сделали.

Завтра мобильная бригада будет прививать всех жалеющих на площадке перед Почтой России в центре города. Время работы – с 10 до 13 часов. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.