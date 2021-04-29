Кыштымца, на которого упало дерево во время заготовки дров, отправили санавиацией в центр имени Илизарова

Сегодня, 16:01 Категория: Медицина

620

0

Сегодня с вертолётной площадки Кыштымской центральной городской больницы в Курганский центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г. Илизарова отправили 56-летнего жителя посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа.

Ещё в декабре прошлого года мужчина получил травму во время заготовки дров: на него упало дерево. В результате удара оказался повреждён спинной мозг, что привело к обездвиживанию обеих ног. С того времени кыштымец прикован к постели и имеет первую группу инвалидности.

Мужчине уже были проведены операции, но восстановить двигательную функцию конечностей не удалось. За такой тяжёлый случай не взялись даже челябинские врачи.

Зато жителя Кыштымского округа взяли на госпитализацию нейрохирурги Курганского центра Илизарова. Они проведут пациенту сложную операцию и сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги.