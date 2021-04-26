Кыштымский предприниматель обеспечил городскую больницу хирургическими костюмами на два года вперёд
Сегодня, 09:01 Категория: Медицина
537
0
На очередную просьбу медицинских работников откликнулся индивидуальный предприниматель, руководитель кыштымского отделения партии «Родина» Виталий Прохоров.
Он уже приобретал инструмент для травматологов и специальные технические устройства для первичного сосудистого отделения. На сей раз Виталий Сергеевич помог больнице с хирургическими костюмами. Около сотни комплектов одежды разных размеров сшиты на заказ тоже кыштымским индивидуальным предпринимателем Евгением Устиновым.
– Мы благодарны Виталию Прохорову за отзывчивость и внимание к сфере здравоохранения, – сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Одежда для работы хирургов в операционных очень хорошего качества! Костюмы изготовлены из чистого хлопка, поэтому их можно стирать и обрабатывать сколько угодно раз. Года на два нам этих комплектов теперь точно хватит!