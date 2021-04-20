В Челябинскую область впервые поступила партия «Эпиваккороны»

Вчера, 13:26 Категория: Медицина

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Регион получил около пяти тысяч доз вакцины, сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского Минздрава сегодня, 21 апреля.

– Всего в Челябинскую область направлено 258 222 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из которых 255 792 компонента вакцины «Гам-ковид-вак» и 2 430 комплектов вакцины «Эпиваккорона» (4 860 доз), – уточнили в пресс-службе.

Ранее Челябинская область получала только «Гам-ковид-вак». Вакцина «Эпиваккорона» направлена в 29 медицинских организаций области: больницы Челябинска получили от 100 до 730 доз в зависимости от прикрепленного населения, в больницы Магнитогорска и Златоуста поступило от 250 до 300 единиц препарата. В медучреждения населённых пунктов, таких как Варна, Долгодеревенское и Еткуль, поступило от 50 до 250 доз.

Вакцина, по данным регионального Минздрава, поступает на областной аптечный склад, далее её распределяют по медицинским организациям и развозят специализированным транспортом. Поставки вакцины осуществляются в регулярном режиме.

Всего в Челябинской области подтверждено 59 135 случаев заражения коронавирусом. За все время 53 455 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.