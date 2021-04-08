У жителей Кыштыма появится возможность сделать МРТ и КТ на современнейшем оборудовании, не выезжая из города

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На первом этаже диагностического корпуса Кыштымской больницы имени А. П. Силаева полным ходом идёт ремонт под новые кабинеты с ультрасовременным оборудованием. На условиях государственно-частного партнёрства здесь через несколько месяцев откроется медицинский центр, в котором будут проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ).

Как пояснил сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, площади лечебного учреждения арендует компания «Энлимед». Это частный медицинский центр, расположенный на территории городской больницы в Копейске. Летом этого года филиал центра появится и в нашем городе. Специалисты на современном и мощном оборудовании будут проводить пациентам МРТ и КТ как на коммерческой основе, так и по полису ОМС. Бесплатно исследования смогут пройти тяжёлые больные, находящиеся в первично-сосудистом отделении больницы.

– Для того, чтобы транспортировать лежачих больных на МРТ или КТ, мы проведём реконструкцию лифта, который не работает уже лет 20, – говорит Игорь Геннадьевич. – Открытие такого центра в Кыштыме – это большой шаг вперёд. Людям не придётся ехать в Челябинск, Копейск и другие города, чтобы пройти нужное обследование.

Филиал центра «Энлимед» займёт порядка 250 квадратных метров площади и будет находиться на первом этаже диагностического корпуса. Физкабинеты, которые раньше здесь размещались, распределены по стационарным отделением больницы.