В Кыштыме от коронавируса привились почти полторы тысячи жителей

Вчера, 09:48 Категория: Медицина

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На начало апреля всего в муниципалитет поступило 1 495 доз вакцины.

Вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли 1 495 кыштымцев, вторым привиты 1 055 человек. Всего в Кыштымском городском округе привито, с учётом поэтапных поставок вакцины, 8,33 процента взрослого населения, подлежащих вакцинации.

На прошлой неделе в город поступили ещё 300 доз «Спутника V». Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, обратившись на телефон «горячей» линии больницы или непосредственно в регистратуру поликлиники №1, а также через списки предприятий и учреждений.