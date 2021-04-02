Кыштымский депутат подарил детскому отделению горбольницы новые кроватки для маленьких пациентов

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В детском соматическом корпусе Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева завершён капитальный ремонт. Его трёхэтажное здание не видело со времён постройки в 70-х годах прошлого века. Решение о проведении капремонта было принято ещё осенью прошлого года во время визита в Кыштым министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» из регионального бюджета кыштымской больнице на ремонт детского отделения было выделено около 12 миллионов рублей. Здесь заменены абсолютно все коммуникации, выполнены косметические работы. При этом капремонт проводился без остановки деятельности учреждения.

В настоящее время в корпусе всё моют и приводят в порядок, расставляют оборудование и мебель. Часть мебели обновилась благодаря депутату Собрания депутатов Кыштымского городского округа, начальнику обособленного подразделения в Кыштыме «Челябкоммунэнерго» Александру Сатонину. Он приобрёл для соматического отделения десять новых детских кроваток.

– Мы очень благодарны Александру Александровичу, – сказал сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков.