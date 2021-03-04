Вчера, 09:58 Категория: Медицина

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Вчера, 4 марта, пресс-центр «Гранада Пресс» провёл онлайн пресс-конференцию «Вакцинация жителей Челябинской области от коронавируса: факты и мифы».

В качестве спикеров выступили: министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов; министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов; заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская; главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

По словам Юрия Семёнова, в регион поступило свыше 115 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. 39 тысяч южноуральцев получили второй компонент прививки и полностью завершили вакцинацию, 87 тысяч пока только прошли первый этап. В первую очередь прививаются группы риска: люди с сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями, а также работники медицинских учреждений, социальных служб, МВД и других ведомств, которым по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей.

Ольга Агеева подробно рассказала о противопоказаниях и напомнила, что в первые три-пять дней после вакцинации начинает активно вырабатываться иммунитет. Поэтому врачи рекомендуют в это время воздержаться от употребления алкоголя, занятий спортом, переохлаждений и всего, что может оказать нагрузку на организм.

Татьяна Колчинская отметила, что в первые дни после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты. Это признак формирования иммунитета, однако, если симптомы вызывают сомнение, лучше проконсультироваться с врачом.

Удобнее всего записаться на вакцинацию с помощью портала «Госуслуги». Таким способом уже воспользовались более пяти тысяч южноуральцев.

Во время пресс-конференции министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подробно объяснил, как правильно заполнить специальную форму и на что обратить внимание, чтобы система не выдала ошибку. Так, нужно удостовериться, что информация в личном кабинете достоверна и корректна.

– По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по единому бесплатному номеру 122, – напомнил глава ведомства. – Позвонившие могут круглосуточно уточнить информацию о распространении коронавируса, тестах и диагностике, получении больничного листа; записаться на анализы, вакцинацию; вызвать врача или волонтера. За время работы службы поступило более 22 тысяч звонков, в день фиксируется от 350 до 500.

С 15 января в регионе работает автоинформатор, которые сообщает жителям Челябинской области результаты теста на коронавирус. Идея создания сервиса принадлежит региональному минздраву, разработкой занималось министерство информационных технологий. Система сама набирает номер пациента и сообщает ему результат ПЦР – положительный, отрицательный или требуется пересдача, подскажет, что делать в каждом случае. Уже более 150 тысяч южноуральцев были проинформированы таким образом.