Кыштымские металлурги прививаются от коронавируса

Вчера, 14:46 Категория: Медицина

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В Кыштыме началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В субботу, 6 февраля, в округ поступило 410 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а уже в воскресенье, 7 февраля, прививки поставили 66 металлургов Кыштымского медеэлектролитного завода.



– Мы заранее составили списки тех, кто хочет вакцинироваться. Запись велась в подразделениях предприятия исключительно на добровольной основе, – рассказывает заведующая фельдшерским здравпунктом предприятия Светлана Терехова. – Желание без отлагательств защитить себя и своих близких от опасной инфекции изъявили 145 человек.



О поступлении в Кыштым большой партии «Гам-Ковид-Вак» стало известно только в пятницу, 5 февраля, поэтому все желающие были приглашены в прививочный кабинет городской поликлиники с помощью объявлений на проходных. В понедельник стало известно, что на призыв откликнулись 66 работников. В их числе – мастер медеплавильного цеха Игорь Карнаухов и пять его товарищей по бригаде. На укол они поспешили сразу после ночной смены.



– Я, к счастью, не болел ковидом и болеть мне совсем не хочется. Из этого и исходил, когда принимал решение о вакцинации, – объясняет Игорь. – На самом деле выбор не велик: либо ставить прививку, либо нет. Третьего не дано. А по мне, так и второго не дано. Лучше рискнуть и сделать, чем потом жалеть об упущенной возможности. Хотя, честно говоря, никакого риска я не вижу. Негативной реакции на укол у меня не было. Надеюсь, и не будет.



В числе первых прошли вакцинацию и 15 сотрудников ООО «Ремсервис». Пример продемонстрировал директор предприятия Валерий Неволин – он оказался ещё и самым старшим из коллег.



– Отечественный препарат получил мировое признание, так что бояться нечего – надо идти и прививаться, – убеждён Валерий Петрович. – Многие пока осторожничают. Что ж, у них есть возможность посмотреть на нас и сделать соответствующие выводы. Среди наших «пионеров» и главный инженер, и уборщицы, и станочники.



В ближайшую субботу в городской поликлинике (кабинет 301 с 9.00 до 15.00) вновь будут вакцинировать металлургов. Прививку предстоит поставить остальным 79 работникам предприятия, включённым в первый список.

Через определённый срок каждому из добровольцев Кыштымского медеэлектролитного завода и ООО «Ремсервис» введут вторую дозу препарата. После этого вновь будут составлены списки из тех, кто за это время примет решение пройти вакцинацию. Всего же, по словам заместителя генерального директора АО «КМЭЗ» по общим вопросам Владимира Сёмина, планируется привить около 900 работников. Разумеется, при условии их согласия.