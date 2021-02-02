Эффективность российской вакцины «Спутник V» превысила 91 процент

Вчера, 12:37 Категория: Медицина

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Об этом написал журнал Lancet, один из старейших и уважаемых медицинских журналов мира, опубликовав результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V».

Вакцинирование прошли 19 866 добровольцев в возрасте 18-60 лет, из них заболели коронавирусом 78 человек. Эффективность вакцины для 2144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8 процента. Также исследование показало, что вакцина полностью защищает при тяжёлых случаях заболевания. Помимо этого, результаты показали, что уровень антител у привитых добровольцев в 1,3-1,5 раза превышал уровень антител у переболевших.

– Вакцинация населения Челябинской области продолжается, мы получили часть крупной партии вакцины – 14 400 доз, на днях ждём следующую поставку. На федеральном уровне создана некая модель, к какому сроку в каждом регионе будет достигнут требуемый уровень иммунизации. Есть ряд регионов, которые находятся в красной зоне по этому показателю, возможно вакцина частично была перераспределена туда. Во всяком случае, никто нам не отказывает в тех объёмах вакцины, которые были запланированы изначально. Производство вакцины увеличивается, думаю, в ближайшее время уже будет следующая поставка в регион, – отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.