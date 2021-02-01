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От COVID-19 привились уже более 16 тысяч южноуральцев

Вчера, 14:13 Категория: Медицина
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Такие данные были озвучены на утро первого февраля. По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, наш регион ожидает очередную партию вакцины.

                            

– Мы получили в четверг (на прошлой неделе) 14 400 доз вакцины. В пятницу и субботу она была распределена по муниципалитетам, – цитирует слова Гехт официальный сайт Стопкоронавирус. РФ.

Ирина Альфредовна также уточнила, что регион ждёт следующую поставку. Производство вакцины увеличилось, и её количество будет достаточно для всех записавшихся на прививку.

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Теги: Челябинская область коронавирус вакцинация

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