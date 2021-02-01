Жители кыштымских посёлков могут купить лекарства в аптечных пунктах на базе ФАПов

1-02-2021, 13:53 Категория: Медицина

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Подготовка к открытию аптек в посёлках началась ещё во время строительства фельдшерско-акушерских пунктов.

О работе аптек сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой рассказала заместитель по социальной сфере Елена Саланчук. Напомним, перед новогодними праздниками аптечные пункты были открыты в посёлках Северный, Слюдорудник и Увильды. Их открытию предшествовала серьёзная работа. Так, требовалось получение положительного заключения от органов надзора о соответствии помещений ФАПов предъявляемым требованиям. Необходимо было пройти и процедуру лицензирования на ведение медицинской деятельности. Фельдшеры, работающие в посёлках, прошли обучение в Сибирском институте непрерывного медобразования (г. Новосибирск) по направлению «Фармацевтическая деятельность. Розничная торговля».

Большая работа проведена по приобретению фармацевтического оборудования и мебели для аптечных пунктов. Как отметила Елена Саланчук, здесь на помощь пришёл договор о социальном партнёрстве между администрацией округа и АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», который направил средства на изготовление мебели. Стеллажи были изготовлены на производственном участке исправительной колонии № 10 в Кыштыме.

Поставку препаратов в аптечные пункты осуществляет ООО «Аптека ФармЛайф» (г. Челябинск). Не выезжая из посёлка, жители могут приобрести противовирусные препараты, отдельные группы антибиотиков, лекарства для снижения давления и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, группы витаминов, препараты для улучшения мозговой деятельности, а также перевязочные средства и антисептики, препараты для проведения инфузионной терапии на дому.

В настоящее время ведётся работа по открытию аптечного пункта в Тайгинке. В местном фельдшерско-акушерском пункте уже выполнен ремонт, установлен водонагреватель, подготовлена мебель, фармацевтический холодильник, проведено обучение специалиста. После перевода поликлиники посёлка Тайгинки в статус врачебной амбулатории посёлка, документы на лицензирование фармацевтической деятельности по розничной торговле лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения будут оформлены и заключён договор с поставщиком.

Анализ ценовой политики в аптечных пунктах посёлков будет отслеживаться наряду с городскими аптеками. На оперативном совещании было также объявлено, что время работы аптечных пунктов совпадает с графиком работы ФАПов - первая половина дня. Однако Людмила Шеболаева поручила проработать этот вопрос и сделать аптеки максимально доступными для местных жителей.