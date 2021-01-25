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В Челябинской области возобновляются диспансеризация и профосмотры

Сегодня, 11:49 Категория: Медицина
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На Южном Урале со следующей недели будет возобновлены диспансеризация населения и профосмотры, которые были приостановлены осенью 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

– Мы возобновляем диспансеризацию и профосмотры, что очень важно, – сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Задача – максимально работать с группами риска, наблюдать их, особенно больных с сердечными проблемами, с сахарным диабетом, чтобы избежать избыточной смертности, которая была ассоциирована с ковидом.

Ирина Гехт отметила, что в настоящее время в Челябинской области ситуация по коронавирусной инфекции «хотя и остаётся напряжённой, но с совершенно чётко выраженным трендом на снижение заболеваемости».

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Теги: Челябинская область Ирина Гехт диспансеризация

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