Министерство здравоохранения Челябинской области ответило на вопросы по вакцинации от COVID-19

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Региональный минздрав подготовил простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей.

Что такое вакцина от коронавируса и как она работает?

Вакцинация — это простой, безопасный, эффективный способ защиты от инфекционной болезни, а также ее осложнений.

Вакцинация поводится бесплатно

В Челябинской области прививают первой зарегистрированной в мире вакциной «Гам-Ковид-Вак» (распространённое название «Спутник V»), разработанной национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Эффективность превышает 91,4 % (исходя из обзора данных по добровольцам).

Ключевое преимущество и уникальность Российской вакцины заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов в двух инъекциях.

Всего в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины.

До конца февраля 2021 года около 152 000 доз вакцины поступят в регион.

Кому ставят прививку от COVID-19?

В первую очередь вакцинацию проходят для профилактики коронавирусной инфекции: медицинские работники; педагоги; социальные работники; волонтеры; полицейские; люди старше 65 лет, в том числе из группы риска с хроническими заболеваниями; студенты; работники крупных предприятий.

Тем, кто желает поставить прививку от COVID-19 и не входит в вышеперечисленные категории могут обратиться в поликлинику по месту жительства и оставить необходимые данные о себе. Жителей внесут в список вакцинируемых и при поступлении дополнительных партий - пригласят в медицинское учреждение. С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию можно с помощью портала Госуслуги в личном кабинете.

Кому вакцина противопоказана?

Беременным и кормящим женщинам; детям до 18 лет; при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях в период обострения; при обострении хронических заболеваний; при других индивидуальных противопоказания по здоровью.

Вакцина безопасна и эффективна!

Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание. Вакцины помогают предотвратить смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения и последствия от них. Помимо прочего вакцины обеспечивают лучший иммунитет. Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции на естественную инфекцию, но менее опасна.

После первой дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор с геном проникает в клетку и помогает вырабатывать антитела. Вторая доза ставится через 21 день, введения которой формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет.

Как при любой вакцинации, после прививки от COVID-19 могут возникнуть побочные эффекты – это нормальная реакция организма!

Это может быть кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость или боль в мышцах, суставах, заложенность носа, першение в горле, болезненность, отечность или припухлость в месте укола.

Данные побочные эффекты после введения первого препарата не являются противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.

Где проходит вакцинация?

Сейчас в области работает около 60 лицензированных пунктов по вакцинации в медицинских учреждениях Южного Урала.

На вакцинацию необходимо прийти с паспортом и полисом ОМС. На месте заполняется анкета и согласие на добровольную прививку. Врач-терапевт проведёт первичный осмотр. После введения компонентов вакцины в течение трёх дней стоит соблюдать рекомендации врача и следить за самочувствием.

Важно! Соблюдать все меры профилактики и после вакцинации: носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.